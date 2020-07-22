Німеччина представила люксовий електробайк, що їде 128 кілометрів без підзарядки

Німеччина представила люксовий електробайк, що їде 128 кілометрів без підзарядки

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Укрінформ
Німецька компанія Canyon Cycles представила електричний маунтинбайк Canyon Grail:ON.

Про це повідомляє портал Electrek.

«Canyon Cycles представила новий електричний маунтинбайк класу преміум Canyon Grail:ON», - йдеться у повідомленні.

Німеччина представила люксовий електромаунтинбайк/Фото: electrek.co

Як повідомляє портал, електробайк важить 15,8 кілограмів, має електробатарею у 500 Вт і може розганятися до 32 кілометрів за годину.

У компанії стверджують, що електричний маунтинбайк може проїхати до 128 кілометрів без підзарядки.

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Зазначається, що вартість базової моделі Canyon Grail:ON стартує від 5 799 доларів США.

Як повідомлялося, чеська компанія Kuberg представила електричний маунтинбайк Kuberg Ranger із запасом ходу до 100 км без підзарядки.

Фото: electrek.co

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