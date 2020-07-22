Німеччина представила люксовий електробайк, що їде 128 кілометрів без підзарядки
Про це повідомляє портал Electrek.
«Canyon Cycles представила новий електричний маунтинбайк класу преміум Canyon Grail:ON», - йдеться у повідомленні.
Німеччина представила люксовий електромаунтинбайк/Фото: electrek.co
Як повідомляє портал, електробайк важить 15,8 кілограмів, має електробатарею у 500 Вт і може розганятися до 32 кілометрів за годину.
У компанії стверджують, що електричний маунтинбайк може проїхати до 128 кілометрів без підзарядки.
Зазначається, що вартість базової моделі Canyon Grail:ON стартує від 5 799 доларів США.
Як повідомлялося, чеська компанія Kuberg представила електричний маунтинбайк Kuberg Ranger із запасом ходу до 100 км без підзарядки.
Фото: electrek.co