Німеччина представила люксовий електробайк, що їде 128 кілометрів без підзарядки

Німецька компанія Canyon Cycles представила електричний маунтинбайк Canyon Grail:ON.

Про це повідомляє портал Electrek.

«Canyon Cycles представила новий електричний маунтинбайк класу преміум Canyon Grail:ON», - йдеться у повідомленні.

Німеччина представила люксовий електромаунтинбайк/Фото: electrek.co

Як повідомляє портал, електробайк важить 15,8 кілограмів, має електробатарею у 500 Вт і може розганятися до 32 кілометрів за годину.

У компанії стверджують, що електричний маунтинбайк може проїхати до 128 кілометрів без підзарядки.

Зазначається, що вартість базової моделі Canyon Grail:ON стартує від 5 799 доларів США.

Як повідомлялося, чеська компанія Kuberg представила електричний маунтинбайк Kuberg Ranger із запасом ходу до 100 км без підзарядки.

Фото: electrek.co