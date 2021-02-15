Tesla почне виробляти автомобілі в Індії – Blooomberg

Tesla почне виробляти автомобілі в Індії – Blooomberg

Укрінформ
Компанія Ілона Маска Tesla наближається до угоди про відкриття свого першого заводу з виробництва електрокарів в Індії, орієнтуючись на зростаючий ринок.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Blooomberg.

Зазначається, що компанія відкриє завод у південному штаті Карнатаку, столицею якого є Бангалор.

За словами співрозмовників агентства, знайомих з ситуацією, Tesla вела переговори з місцевою владою протягом шести місяців.

Також джерела розповіли, що компанія планує відкрити в регіоні свій R&D-центр і проводить комплексну перевірку офісної нерухомості.

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Tesla зосередилася на Бангалорі, оскільки він перетворюється на центр для електромобілів та аерокосмічного виробництва. Також повідомляється, що компанія вже зареєструвала індійський підрозділ.

За даними BloombergNEF, електромобілі становлять близько 5% річних продажів автомобілів в Китаї в порівнянні з менш ніж 1% в Індії.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року міністр транспорту Індії Нітін Гадкарі заявив, що з 2021 року Tesla буде проводити в Індії продаж електрокарів, а потім компанія може розглянути і питання виробництва електромобілів.

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