Tesla з наступного року продаватиме електрокари в Індії

Компанія Tesla розпочне роботу в Індії на початку наступного року.

Про це міністр транспорту Індії Нітін Гадкарі сказав в інтерв’ю The Indian Express, передає Укрінформ.

За словами Гадкарі, спочатку Tesla буде проводити в Індії продаж електрокарів, а потім компанія може розглянути і питання виробництва електромобілів.

Міністр додав, що в Індії є компанії, які працюють над розробкою електрокарів, проте вони не настільки «технічно просунуті», як Tesla.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія має намір наступного року вийти на індійський ринок.