Mercedes відкликає майже 1,3 мільйона авто

Компанія Mercedes-Benz–США відкликає майже 1,3 млн автомобілів 2016-2021 років випуску через недолік платформи екстрених викликів eCall.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Verge.

Збої у програмному забезпеченні цих автівок можуть не повідомити правильне місце розташування автомобіля, якщо джерело живлення перестає функціонувати під час аварії, що затримує порятунок у критичний момент.

Проблема стосується широкого кола моделей Mercedes, від автомобілів початкового рівня, таких як A-Class, і до флагманів як S-Class. Компанія виявила низку інцидентів, коли машини відправляли повідомлення, де неправильно вказано місце перебування.

Виробник автомобілів розпочне офіційне відкликання 6 квітня і планує виправити проблему або через онлайн-оновлення (за підпискою на Mercedes Me), або шляхом запрошення власників до автосалонів.

Видання наголошує на важливості онлайн-оновлень, тому що деяким власникам Mercedes не доведеться виходити з дому, щоб отримати рішення, а це значно спрощує процес ремонту автомобіля.

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