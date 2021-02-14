Spotify дозволить працювати з дому й після пандемії

Керівництво музичного стримінгового сервісу Spotify оголосило про запуск програми Work From Anywhere, завдяки якій співробітники зможуть працювати практично в будь-якому місці на власний вибір.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget.

Видання зазначає, що рішення повернутися до офісу чи продовжити працювати з дому співробітники Spotify прийматимуть самостійно. Якщо працівник обере місце, де поблизу немає офісу компанії, йому оформлять членство в кооперативі. Spotify назвав цей крок «новим способом співпраці, який дозволяє людям працювати з будь-якого місця, де вони найефективніше думають і творять».

Програма почне функціонувати влітку. Співробітникам потрібно буде поспілкуватися з менеджером та командою, щоб зрозуміти, як часто вони відвідуватимуть офіс - якщо взагалі робитимуть це.

Як зазначається, певні обмеження щодо робочого місця все ж таки існують. Вони пов'язані з часовими поясами та законами країни, у якій живе працівник.

Таким чином, Spotify долучається до кількох інших великих технологічних компаній, зокрема Twitter, Facebook та Microsoft, які практикують віддалену роботу, що забезпечує більшу гнучкість у діяльності.