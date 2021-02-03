Spotify заявляє про понад 150 мільйонів преміум-підписників попри збитки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Таким чином кількість преміум-підписників у порівнянні з минулим роком зросла на 24%, а кількість активних користувачів - на 27%.
Зазначається, що у звітності за ІІІ квартал минулого року компанія заявила про 144 млн підписників та 320 млн щомісячних активних користувачів.
Водночас середній прибуток компанії за одного користувача впав на 8% - до 4,26 євро у порівнянні з минулим роком.
Загалом збитки Spotify за підсумками минулого року становили 125 мільйонів євро. У 2019 році компанія повідомляла про збитки у 209 мільйонів євро.
Spotify - інтернет-сервіс потокового аудіо (стримінговий сервіс), що дозволяє легально й безкоштовно слухати музичні композиції. Надає послуги легального онлайнового стримінгу аудіозаписів основних світових і незалежних лейблів, включаючи BBC, Sony, EMI, Warner Music Group та Universal. Запущений у жовтні 2008 року шведським стартапом Spotify AB.
При цьому Spotify є першим стримінговим сервісом, який дає змогу прослуховувати музику онлайн, не завантажуючи її на пристрій. Сервіс доступний на ринках 92 країн, зокрема й в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, сервіс потокового аудіо Spotify запатентував нову технологію розпізнавання мови користувача для визначення його емоційного стану, статі, віку чи акценту, для покращення алгоритму рекомендацій музики.