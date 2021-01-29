Spotify аналізуватиме настрій користувача і пропонувати відповідну музику

Сервіс потокового аудіо Spotify запатентував нову технологію розпізнавання мови користувача для визначення його емоційного стану, статі, віку чи акценту, для покращення алгоритму рекомендацій музики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Зазначається, що технологія розпізнавання використовуватиме інформацію про «інтонацію, стрес, ритм тощо одиниць мови» при аналізі голосу користувача.

Spotify розробляє цю технологію, оскільки прохання користувачів надавати особисту інформацію про те, що їм до вподоби або навпаки, вимагає від них «нудного введення відповідей на кілька запитів, щоб система могла визначити смаки користувача».

На думку представників компанії, потрібен зовсім інший підхід до збору даних, щоб людська діяльність була «принаймні частково усунена».

Компанія подала заявку на патент в 2018 році, але він був затверджений аж 12 січня 2021 року.

Spotify — інтернет-сервіс потокового аудіо (стримінговий сервіс), що дозволяє легально й безкоштовно прослуховувати музичні композиції. Надає послуги легального онлайнового стримінгу аудіозаписів основних світових і незалежних лейблів, включаючи BBC, Sony, EMI, Warner Music Group та Universal. Запущений у жовтні 2008 року шведським стартапом «Spotify AB».

Spotify є першим стримінговим сервісом, який дає змогу прослуховувати музику онлайн, не завантажуючи її на пристрій. Сервіс доступний на ринках 92 країн, зокрема й в Україні.