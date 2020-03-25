Караоке онлайн: у додатку YouTube Music тепер є тексти пісень

Користувачі YouTube Music тепер зможуть читати тексти пісень під час прослуховування у додатках iOS і Android.

Про це заявили в компанії, повідомляє The Verge.

«Користувачі YouTube Music тепер можуть читати тексти пісень під час прослуховування пісні в додатках iOS і Android», - йдеться в повідомленні.

Щоб побачити текст пісні, коли вона відкрита в додатку, потрібно просто натиснути кнопку «i» в лівій частині екрана. Текст пісні відображатиметься під рядком трекінгу.

Як зазначає видання, Apple Music і Spotify також можуть відображати текст під час відтворення пісні, а в деяких піснях ці сервіси можуть просувати текст в реальному часі під час відтворення пісні.

Зараз всі тексти YouTube Music є статичними, тому користувачам потрібно буде прокручувати текст вниз вручну.