У США розробили пристрій, який перетворює людське тіло на «акумулятор»

Дослідники з Колорадського університету у Боулдері (США) розробили переносний пристрій, який генерує електроенергію з віддачі тепла людського тіла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

Сам пристрій може розтягуватися, його можна носити як обручку, браслет або інший аксесуар, що торкається людської шкіри.

Він використовує термоелектричні генератори для перетворення внутрішньої температури тіла людини в електроенергію.

Пристрій генерує близько 1 вольта електроенергії на кожний квадратний сантиметр простору шкіри, що менше, ніж необхідна кількість, яка забезпечує більшість існуючих батарей, але все одно достатньо для живлення таких електрогаджетів, як смарт-годинник або фітнес-трекер.

«У майбутньому ми хочемо мати можливість заряджати переносні гаджети, в яких не буде батареї», - зазначив дослідник Цзяньлян Сяо.

Він додав, що пристрій не потребує заміни батареї, адже він постійно заряджається. «Щоразу, коли ви використовуєте батарею, ви розряджаєте її. Врешті-решт її потрібно буде замінити. Найприємніше, що є в нашому термоелектричному пристрої, в тому, що ви можете носити його, а він буде постійно заряджений» - зазначив Сяо.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Китайського дослідницького інституту ракетної техніки розробили тип ізольованої пляшки з водою, оснащеної термоелектричним чіпом, який може перетворювати тепло води в електрику для заряджання мобільного телефону.

Фото: Xiao Lab