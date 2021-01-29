Xiaomi «навчила» гаджети заряджатися через повітря
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал XDA Developers.
Пристрої можуть заряджатися з максимальною потужністю 5 ват на кожен, при їхній відстані від коробки Xiaomi Mi Air Charge усього пару метрів.
У самій коробці встановлені 5 фазових антен, які допомагають знайти місце розташування самого смартфона у кімнаті. Потім Mi Air Charge заряджає його, передаючи міліметрові хвилі через 144 вбудовані антени.
Для прийому сигналу пристрої Xiaomi оснащуватимуться двома датчиками - маяком для визначення положення в кімнаті та фазованою антенною решіткою для прийому хвиль і їх перетворення на електроенергію.
Зазначається, що наразі йдеться про демоверсію технології.
Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Китайського дослідницького інституту ракетної техніки розробили тип ізольованої пляшки з водою, оснащеної термоелектричним чіпом, який може перетворювати тепло води на електрику для зарядки мобільного телефону.