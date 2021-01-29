Xiaomi «навчила» гаджети заряджатися через повітря

Китайська компанія Xiaomi представила демоверсію технології Xiaomi Mi Air Charge, яка може заряджати одночасно декілька пристроїв через повітря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал XDA Developers.

Пристрої можуть заряджатися з максимальною потужністю 5 ват на кожен, при їхній відстані від коробки Xiaomi Mi Air Charge усього пару метрів.

У самій коробці встановлені 5 фазових антен, які допомагають знайти місце розташування самого смартфона у кімнаті. Потім Mi Air Charge заряджає його, передаючи міліметрові хвилі через 144 вбудовані антени.

Для прийому сигналу пристрої Xiaomi оснащуватимуться двома датчиками - маяком для визначення положення в кімнаті та фазованою антенною решіткою для прийому хвиль і їх перетворення на електроенергію.

Зазначається, що наразі йдеться про демоверсію технології.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Китайського дослідницького інституту ракетної техніки розробили тип ізольованої пляшки з водою, оснащеної термоелектричним чіпом, який може перетворювати тепло води на електрику для зарядки мобільного телефону.