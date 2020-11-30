Xiaomi випустила «розумний» дверний замок

Мережа компанії Xiaomi – Lumi Technology, яка виробляє продукти розумного будинку під брендом Aqara, випустила новий смарт-замок Aqara D100 Smart Door Lock.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Цікаво, що розумний дверний замок Aqara D100 не має традиційної горизонтальної ручки. Відкриття відбувається відразу після зчитування відбитку пальця.

Пристрій оснащений чіпами подвійної безпеки Apple і Xiaomi. Його можна підключити до IoT-платформ Apple HomeKit і Mijia. Для розпізнавання відбитків пальців використовується модуль тривимірного напівпровідникового розпізнавання відбитків шведської компанії PB.

Замок підтримує 7 різних методів розблокування, зокрема введення одноразового або періодичного пароля, розблокування через NFC з підтримкою смарт-браслетів, годинників і карт.

У корпус замка вбудований двигун, що значно поліпшує швидкість відгуку. Замок оснащений акумулятором, що забезпечує до року автономної роботи.