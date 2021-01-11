Китайські інженери навчилися заряджати мобільні за допомогою пляшки з окропом

Дослідники з Китайського дослідницького інституту ракетної техніки розробили тип ізольованої пляшки з водою, оснащеної термоелектричним чіпом, який може перетворювати тепло води в електрику для зарядки мобільного телефону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

На демонстраційному відео термоелектричний пристрій було вбудовано у кришку пляшки, на якій є USB-порт для зарядки. Коли дослідник підключив iPhone до пляшки за допомогою кабелю, екран телефону сповістив свого власника про початок зарядки.

"Ми виявили, що пляшка з 300-500 мілілітрами окропу може забезпечити 20-30 хвилин електрики", - зазначив член дослідницької групи Шен Цзян.

Ця пляшка також може забезпечувати електроенергією ноутбуки, фотоапарати та інші малопотужні побутові прилади.

В даний час дослідники прагнуть налагодити співпрацю з підприємствами для комерційного застосування цього винаходу. Продукт, швидше за все, буде коштувати близько 200 юанів (близько 25 дол. США)

Зазначається, що хоча термоелектричний чіп може зробити пляшку на 200 г важче, ніж продукт того ж розміру на ринку, її буде легко носити з собою, оскільки дослідники зменшили вагу пляшки за допомогою легкого теплоізоляційного матеріалу, створеного спочатку для космічних апаратів, щоб замінити контейнер з нержавіючої сталі.

Цзян також підкреслив безпеку нового винаходу, зазначивши, що він дає струм малої напруги, виключаючи тим самим ризик короткого замикання.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance ( «Наполегливість») Національного управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA) після свого прибуття на Червону планету спробує перетворити вуглецевий газ на кисень.