SpaceX приймає заявки на супутниковий інтернет у трьох країнах

Компанія SpaceX розширила сферу публічного бета-тестування послуги супутникового інтернету Starlink і почала приймати попередні замовлення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що послуга поки доступна лише у Великій Британії, США та Канаді, однак інші регіони компанія планує почати покривати вже з наступного року.

На вебсайті компанії підкреслюється, що попередні замовлення "повністю підлягають відшкодуванню", але дрібним шрифтом зазначається, що "розміщення депозиту не гарантує обслуговування".

SpaceX також заявляє, що "виконання замовлень може зайняти 6 місяців і більше" залежно від місця розташування користувачів.

Вартість комплекту Starlink становить $499 плюс доставка, місячна абонентська плата - $99. У комплект входить маршрутизатор Wi-Fi та спеціальний термінал для підключення до супутників.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого важка ракета-носій Falcon 9 з 18-ю партією 60 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink стартувала на орбіту.

Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.