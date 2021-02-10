SpaceX приймає заявки на супутниковий інтернет у трьох країнах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що послуга поки доступна лише у Великій Британії, США та Канаді, однак інші регіони компанія планує почати покривати вже з наступного року.
На вебсайті компанії підкреслюється, що попередні замовлення "повністю підлягають відшкодуванню", але дрібним шрифтом зазначається, що "розміщення депозиту не гарантує обслуговування".
SpaceX також заявляє, що "виконання замовлень може зайняти 6 місяців і більше" залежно від місця розташування користувачів.
Вартість комплекту Starlink становить $499 плюс доставка, місячна абонентська плата - $99. У комплект входить маршрутизатор Wi-Fi та спеціальний термінал для підключення до супутників.
Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого важка ракета-носій Falcon 9 з 18-ю партією 60 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink стартувала на орбіту.
Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.