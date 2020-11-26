Антена Starlink від SpaceX «тримається на клею»

Один з бета-тестерів супутникового зв'язку Starlink від SpaceX Кеннет Кейтер вирішив розібрати антену - зібрати пристрій назад не вдалося, так як більшість його елементів тримає солідний шар клею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Кейтеру довелося буквально відривати елементи антени.

Сторона фазованої решітки, повернена до неба, ключовий елемент, який дозволяє антені відстежувати супутники Starlink, поміщається в стек, що складається з пластикових шарів гексагональної сітки і зовнішньої обшивки зі скловолокна. На відео добре видно усі елементи антени.

Всередині вміщається кабель Power over Ethernet, приймач GPS, флеш-сховище і драйвери H-Bridge, які використовуються для управління двигунами панорамування й нахилу.

Антена укомплектована процесором ARM і оперативною пам'яттю для запуску програмного забезпечення для фазованої решітки. Мікросхеми на друкованій платі, схоже, виконали на замовлення спеціально для SpaceX.

Як повідомляє Business Insider, SpaceX має намір передати на аутсорсинг виробництво призначеного для користувача терміналу. Контракт на виробництво 1 мільйона антен вартістю 2,4 мільярди доларів може отримати швейцарська STMicroelectronics. Таким чином, одна антена обійдеться SpaceX в 2400 доларів.

Зараз SpaceX бере з бета-тестерів 100 доларів в місяць за інтернет-обслуговування і 500 доларів за стартовий комплект, який включає штатив, бездротовий маршрутизатор і термінал. На думку експертів, у SpaceX "немає можливості" виробляти антени менш ніж за 500 доларів. Фактично, поки схема збиткова, хоча частина витрат і покривається абонентською платою.