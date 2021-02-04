SpaceX запустила ще 60 міні-супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 з черговою партією 60 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink стартувала у четвер на орбіту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії SpaceX у Твіттері.

Це вже 18-те виведення на орбіту групи супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Ln95rEesbW — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Запуск здійснено зі стартового комплексу 39 А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

До цього компанія відкладала запуск ракети-носія Falcon 9 через несприятливі погодні умови.

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Попередня партія була запущена 20 січня.

Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.