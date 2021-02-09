У США представили летючий автомобіль

Американська компанія Lift Aircraft представила летючий автомобіль HEXA.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Dayton 24/7 Now.

Згідно з інформацією компанії, на цей час транспортний засіб може знаходитися у повітрі впродовж 15 хвилин та долати відстань від 16 до 24 км.

Зазначається, що легкий автомобіль HEXA не потребує ліцензії пілота для його керування.

Зазвичай однієї години тренування буде достатньо для того, аби навчитися керувати ним.

«Ми бачимо чудові можливості (у використанні HEXA – ред.) для реагування на надзвичайні ситуації як для поліції, пожежної служби або для надання екстреної медичної допомоги. Люди зможуть прибути, куди їм буде потрібно", - зазначив гендиректор компанії Метью Чейзен.

Він додав, що цей автомобіль зможе доставити працівників поліції або медиків на місце надзвичайної ситуації приблизно удвічі швидше, ніж коли б вони виїжджали на виклик по дорозі на звичайному авто.

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Як повідомляв Укрінформ, австралійський стартап Alauda представив летючий електричний автомобіль для перегонів Airspeeder Mk3.

Фото: Dayton 24/7 Now