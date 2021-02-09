До Землі наближається 32-метровий астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у четвер, 11 лютого, повз Землю пролетить астероїд 2021 CO, довжина якого становить 32 метри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Наразі космічний камінь рухається зі швидкістю 11,6 кілометра за секунду або понад 41 тисячу кілометрів за годину.

Довжина 2021 CO становить 32 метри, що майже дорівнює висоті статуї Ісуса Христа в бразильському Ріо-де-Жанейро (28 метрів).

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Зазначається, що астероїд пролетить повз Землю на відстані в 345 885 кілометрів. Таким чином космічний камінь наблизиться до нашої планети ближче за Місяць, чия відстань до Землі становить близько 384 тисячі кілометрів.

У NASA наголосили, що 2021 CO не становить загрози для нашої планети.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 21 березня повз Землю пролетить астероїд 2001 FO32, довжина якого становить 1 024 метри.