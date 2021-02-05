Realme представила новий смартфон із 5G

Realme представила новий смартфон із 5G

Укрінформ
Китайська компанія Realme представила новий потужний смартфон Realme V11 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

У пристрої встановлений процесор Dimensity 700 та батарея з потужністю в 5 000 мВт за годину. Гаджет також має дві камери на зворотній стороні.

Довжина рідкокристалічного дисплея Realme V11 5G, із частотою оновлень в 60Гц, становить 16,6 сантиметрів. Також на передній частині пристрою встановлена камера у 8Мп. Роздільна здатність смартфону дорівнює HD+.

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Окрім 5G, пристрій також підтримує Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 802.11.

Зазначається, що операційна пам'ять пристрою становить 4 Гб, а внутрішня – 128 Гб. Сам смартфон доступний у синьому та сірому кольорах.

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Вартість одного Realme V11 5G дорівнює 185 доларам США.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Oppo представила новий бюджетний смартфон Oppo A55 5G.

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