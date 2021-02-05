Realme представила новий смартфон із 5G

Китайська компанія Realme представила новий потужний смартфон Realme V11 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

У пристрої встановлений процесор Dimensity 700 та батарея з потужністю в 5 000 мВт за годину. Гаджет також має дві камери на зворотній стороні.

Довжина рідкокристалічного дисплея Realme V11 5G, із частотою оновлень в 60Гц, становить 16,6 сантиметрів. Також на передній частині пристрою встановлена камера у 8Мп. Роздільна здатність смартфону дорівнює HD+.

Окрім 5G, пристрій також підтримує Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 802.11.

Зазначається, що операційна пам'ять пристрою становить 4 Гб, а внутрішня – 128 Гб. Сам смартфон доступний у синьому та сірому кольорах.

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Вартість одного Realme V11 5G дорівнює 185 доларам США.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Oppo представила новий бюджетний смартфон Oppo A55 5G.