Realme представила новий смартфон із 5G
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.
У пристрої встановлений процесор Dimensity 700 та батарея з потужністю в 5 000 мВт за годину. Гаджет також має дві камери на зворотній стороні.
Довжина рідкокристалічного дисплея Realme V11 5G, із частотою оновлень в 60Гц, становить 16,6 сантиметрів. Також на передній частині пристрою встановлена камера у 8Мп. Роздільна здатність смартфону дорівнює HD+.
Окрім 5G, пристрій також підтримує Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 802.11.
Зазначається, що операційна пам'ять пристрою становить 4 Гб, а внутрішня – 128 Гб. Сам смартфон доступний у синьому та сірому кольорах.
Вартість одного Realme V11 5G дорівнює 185 доларам США.
Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Oppo представила новий бюджетний смартфон Oppo A55 5G.