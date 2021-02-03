У світі вперше випробували 100-гігабітний інтернет
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tech Xplore.
Саме тестування було проведене в лабораторії Vodafone у німецькому місті Ешборн ще минулого тижня.
Отриманий результат у 10 разів перевищує швидкість найдосконаліших мереж, які доступні сьогодні у світі.
Зазначається, що швидкість у 100 Гбіт/с була досягнута завдяки використанню оптичної лінії з максимальною швидкістю 25 Гбіт/с в поєднанні зі спеціальною цифровою обробкою сигналів (DSP – Digital Signal Processing).
Компанії заявили, що технологія стане комерційно доступною в другій половині цього десятиліття. Вона надаватиме користувачам швидкість до 50-100 Гбіт/с.
Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві цифрової трансформації України планують цьогоріч значно розширити покриття швидкісним мобільним інтернетом та реалізувати доступ до нього для всіх верств населення.