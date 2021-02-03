В Україні видали першу ліцензію на відкриття онлайн-казино

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) ухвалила рішення про видачу ліцензії на відкриття онлайн казино ТОВ "Спейсикс"

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба КРАІЛ.

«Вчора (2 лютого – ред.) на засіданні КРАІЛ було розглянуто заяву ТОВ “Спейсикс” про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет. Після розгляду документів було прийнято позитивне рішення», – йдеться в повідомленні.

КРАІЛ зазначає, що тепер відповідно до визначених законом зобов’язань організація має заплатити за ліцензію. Після підтвердження сплати буде видано ліцензію строком на 5 років.

"ТОВ “Спейсикс” матиме права та обов’язки, які визначаються законом та ліцензійними умовами", – зауважили у КРАІЛ. Зокрема, це дотримання правил проведення азартних ігор, запобігання поширенню лудоманії та недопущення до гри осіб, які не досягли 21-річного віку.