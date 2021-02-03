Корея вкладе $180 мільйонів у технології віртуальної реальності

Корея вкладе $180 мільйонів у технології віртуальної реальності

Укрінформ
Уряд Південної Кореї виділив цьогоріч 181,8 мільйона доларів США на розробку технологій та пристроїв віртуальної реальності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Згідно з інформацією Міністерства науки та IT, майже третина цих коштів піде цього року на підтримку розробки пристроїв віртуальної реальності (VR) та доповненої реальності (AR), а також для розробки основних технологій для голограм та розширеної реальності (XR).

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У відомстві додали, що ще 40 млн доларів будуть вкладені у розвиток VR та AR-послуг, а 18 млн доларів інвестують у розробку додатків в таких галузях, як виробництво та будівництво.

Крім того, 22 млн дол. влада Південної Кореї витратить на інформаційні послуги, пов’язані із шопінгом та туризмом.

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