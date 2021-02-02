Ford підтримуватиме Android Auto з 2023 року

Американська компанія Ford домовилася про співпрацю з компанією Google.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Згідно з домовленостями, починаючи з 2023 року всі автомобілі з логотипом Ford та Lincoln будуть підтримувати систему Android Auto від компанії Google.

Таким чином власники автомобілів матимуть доступ, зокрема, до фірмових мап Google Maps, Google Play та голосового асистента Google Assistant.

Обидві компанії також планують створити спільну робочу групу під назвою Team Upshift, яка працюватиме над "розширенням меж модернізації й збільшенням персоналізованого досвіду клієнтів».

Зазначається, що сама угода про співпрацю підписана на наступні шість років.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія-гігант електронної промисловості Sony продемонструвала вперше проведені випробування на дорогах загального користування свого прототипу електромобіля з системою автономного водіння.