Ford припиняє виробництво автомобілів у Бразилії - ЗМІ

Американська компанія Ford оголосила, що припинить виробництво автомобілів у Бразилії після 100 років роботи у цій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Зазначається, що компанія планує закрити три заводи у Бразилії через збитки, які за останні роки зросли приблизно до 4 млрд доларів США.

За словами глави Ford Джима Фарлі, це було «важке, але необхідне рішення». У 2019 році американська компанія відзначила 100-річчя роботи у Бразилії.

Тим часом місцеві ЗМІ вказують, що внаслідок цього без роботи залишаться тисячі людей.

Як повідомляв Укрінформ, провідна китайська пошукова компанія Baidu заявила про об'єднання зусиль з автовиробником Geely для створення електромобілів.