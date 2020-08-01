Ford використовує "роботів-собак" для модернізації заводів

Автовиробник Ford використовує 3D-скани, виконані роботами від Boston Dynamics, для переобладнання фабрик.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Popular Mechanics.

Як зазначається, Ford використовує роботів для створення 3D-мапи заводу Ван Дайка, на якому виготовляються деталі для автомобілів.

"Коли роботи сканують фабрику, ми можемо побачити, який вигляд вона насправді має, та створити нову інженерну модель. Цифрова мапа потім використовується для оснащення фабрики новою технікою", - сказав Марк Годеріс, менеджер цифрового машинобудування Ford. Автовиробник "назвав" одного з "роботів-собак" Fluffy. Інший робот, Spot, отримав прізвисько від Boston Dynamics.

"Роботи-собаки" роблять 360-градусні знімки на ділянках фабрики, до яких складно дістатися з використанням звичайної 3D-камери на штативі. Вони оснащені 5 камерами, можуть спускатися та підніматися сходами, а також ставати на коліна, щоб потрапити у важкодоступні місця. Завдяки чотирьом ногам роботи можуть пересуватися по заводу по-собачому зі швидкістю до 3 миль/год, а заряду акумулятора вистачає на дві години.

Годеріс додав, що попередній спосіб сканування з камерою на штативі був важчим, а весь процес зйомки тривав до двох тижнів. Використання роботів зменшує цей час удвічі. Також він коштував близько 300 тис. дол., а роботи дешевші, хоча Ford не зазначив, наскільки.

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Поки що роботами керує людина за допомогою контролера з дисплеєм, за допомогою якого вона бачить зображення, яке виникає у "собак". Проте згодом Ford планує запрограмувати роботів таким чином, щоб вони йшли у різні частини заводу та звітували про те, що побачили, без допомоги людини. Також вони можуть їхати на спині автономного робота, якого Ford назвав Scouter. Як і "роботи-собаки", він також робить 3D-скани довкілля.

Фото: Ford