Головний інженер Intel залишає компанію

Директор відділу обладнання Венката Рендучінтала залишає компанію 3 серпня.

Про це повідомляється на сайті Intel.

Повідомлення про його відставку з’явилося після оголошення про відкладення виробництва нового покоління 7-нанометрових процесорів Intel щонайменше до 2022 року, а також після років затримань випуску 10-нанометрових процесорів, що пригальмувало розвиток індустрії ноутбуків. Intel не зазначив конкретної причини відставки Рендучінтали.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Intel переманила Рендучінталу з Qualcomm у лютому 2016 року та зробила його відповідальним за усе (від дизайну до виготовлення процесорів) керівником відділу технологій, архітектури систем та групи клієнтів. Тепер цей підрозділ розділять на п’ять окремих команд, що розподілять відповідальність за розробку технологій, виробництво, проєктування, архітектуру та управління ланцюгами поставок. Керівники кожної з цих груп звітуватимуть безпосередньо генеральному директору Intel Бобу Свону.

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Минулого тижня Свон обговорив можливість Intel відмовитися від практики виготовлення власних мікросхем і зазначив, що цей крок давно треба було зробити. Компанія-конкурент AMD уже давно користується послугами сторонніх виробників.