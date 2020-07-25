Intel відклала виробництво процесорів нового покоління до 2022 року

Перші 7-нанометрові процесори Intel з'являться не раніше 2022 року.

Про це повідомляє ВВС.

"В Intel заявили, що виробництво чіпів наступного покоління буде відкладено до 2022 року», - йдеться в повідомленні.

Компанія виявила "дефект" у своєму виробничому процесі, що і призвело до нової затримки.

За словами експертів, з такою затримкою Intel ризикує дати перевагу своїм конкурентам.

Тим часом компанія AMD представила перші 7-нанометрові процесори ще торік, у NVIDIA вже є відеокарти на цьому техпроцесі.

Як зазначається, показник нанометрів у техпроцесі вказує на розмір транзисторів, і чим менше число, тим більше транзисторів вміщається на платі. Цей показник впливає на безліч параметрів, зокрема на продуктивність і енергоефективність, тому всі виробники чіпів прагнуть його знизити.

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