Потужний процесор і швидка зарядка: Хіаомі представила нові ноутбуки

Потужний процесор і швидка зарядка: Хіаомі представила нові ноутбуки

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Укрінформ
Китайська компанія Хіаомі представила два ноутбуки RedmiBook 16 та RedmiBook 14 II.

Про це повідомляє портал GSM Arena.

«Xiaomi представила два ноутбуки моделі RedmiBook із процесором Intel 10-го покоління», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вартість RedmiBook 16 починається від 710 доларів США.

У ноутбуку встановлено 16Гб операційної пам’яті та 512Гб внутрішньої. Сам пристрій, вагою у 1,8 кг, має екран у 40,9 см.

Завдяки батареї з потужністю в 46 Вт за годину, RedmiBook 16 може працювати впродовж 12 годин без підзарядки. Ноутбук можна зарядити на 50 % лише за 30 хвилин.

Водночас, за даними порталу, вартість базової моделі RedmiBook 14 II починається від 670 доларів США.

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У ноутбуку встановлено 8 Гб операційної пам’яті та 512Гб внутрішньої, також є можливість збільшити операційну пам'ять до 16 Гб. Сам пристрій, вагою у 1,3 кг, має екран у 35,6 см.

Завдяки батареї з потужністю в 40 Вт за годину, RedmiBook 16 може працювати впродовж 10 годин без підзарядки. Ноутбук можна зарядити на 50 % за 28 хвилин.

Обидва пристрої будуть доступні у Китаї вже з 15 липня.

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