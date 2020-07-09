Потужний процесор і швидка зарядка: Хіаомі представила нові ноутбуки

Китайська компанія Хіаомі представила два ноутбуки RedmiBook 16 та RedmiBook 14 II.

Про це повідомляє портал GSM Arena.

«Xiaomi представила два ноутбуки моделі RedmiBook із процесором Intel 10-го покоління», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вартість RedmiBook 16 починається від 710 доларів США.

У ноутбуку встановлено 16Гб операційної пам’яті та 512Гб внутрішньої. Сам пристрій, вагою у 1,8 кг, має екран у 40,9 см.

Завдяки батареї з потужністю в 46 Вт за годину, RedmiBook 16 може працювати впродовж 12 годин без підзарядки. Ноутбук можна зарядити на 50 % лише за 30 хвилин.

Водночас, за даними порталу, вартість базової моделі RedmiBook 14 II починається від 670 доларів США.

У ноутбуку встановлено 8 Гб операційної пам’яті та 512Гб внутрішньої, також є можливість збільшити операційну пам'ять до 16 Гб. Сам пристрій, вагою у 1,3 кг, має екран у 35,6 см.

Завдяки батареї з потужністю в 40 Вт за годину, RedmiBook 16 може працювати впродовж 10 годин без підзарядки. Ноутбук можна зарядити на 50 % за 28 хвилин.

Обидва пристрої будуть доступні у Китаї вже з 15 липня.