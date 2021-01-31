SpaceX підозрюють у порушенні ліцензії при запуску ракети Starship - ЗМІ

Випробний політ ракети Starship у грудні минулого року міг бути здійснений з порушенням умов ліцензії Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє американське видання The Verge із посиланням на власні джерела.

«За словами двох людей, знайомих з цим інцидентом, перше випробування на великій висоті ракети Starship, яка була успішно запущена в грудні, але вибухнула внаслідок невдалого приземлення, порушило умови випробувальної ліцензії FAA», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що як вибух при посадці, так і порушення ліцензії спричинили до офіційного розслідування з боку FAA, «спонукавши регулюючі органи приділити додаткову увагу поспішній кампанії Ілона Маска з випробування ракети».

SpaceX поки що ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Як повідомлялося, 9 грудня космічна компанія Ілона Маска здійснила запуск восьмого прототипу корабля Starship, який є частиною програми доставки людей на Марс, однак під час невдалої посадки апарат вибухнув.

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Корабель успішно стартував, піднявся на заплановану висоту, провів випробування з перемикання двигунів, а також маневр керованого повороту корпусу на висоті. Перед приземленням апарата ввімкнулися посадочні двигуни, проте вони не встигли уповільнити його до безпечної швидкості.