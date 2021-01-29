У США почали розслідування проти SpaceX

Міністерство юстиції США розпочало розслідування відносно компанії SpaceX Ілона Маска через можливу дискримінацію при рекрутингу нових співробітників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У травні минулого року американське правоохоронне відомство отримало від громадянина іншої країни дискримінаційну скаргу, в якій стверджувалося, що компанія SpaceX не взяла його на роботу на основі того, що він не є громадянином США.

Мінюст направив до компанії Маска запит надати прокурорам всі документи, пов’язані з цим питанням, проте у SpaceX їм відмовили.

Тепер Мінюст хоче в судовому порядку змусити компанію Маска передати всі релевантні документи.

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У SpaceX поки що не прокоментували новину.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування щодо компанії Tesla після заяв глави компанії Ілона Маска про можливість викупу її акцій і виведення з біржі.