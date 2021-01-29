У Китаї на 3D-принтері надрукували робота, здатного підніматися по трубах

У Китаї за допомогою 3D-принтера надрукували робота, здатного подолати поверхню з кутом у 90 градусів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Це червоподібний робот, здатний підніматися по трубах промислових об'єктів і в реальному часі проводити моніторинг їх стану. Він був створений дослідною командою на чолі з професором Цзо Сияном і доктором наук Лю Цзяньбінем з Тяньцзіньського університету за допомогою технології 3D-друку.

Він є цілісним механізмом з м'якими вигинами і модульними захватами, які дають змогу йому підніматися по трубах різної форми.

Такі роботи, які здатні лазити по трубах, проводити моніторинг, виявляти витоки та виконувати інші завдання вже раніше випускалися, проте жоден з них не вмів лазити як по внутрішніх, так і по зовнішніх стінках труб.

Більше того, такі роботи зазвичай створювалися для виконання певних завдань зі складною конструкцією, що обмежувало їх застосування в різних умовах. Вони також були відносно важкими через тверді матеріали, з яких вони були зроблені.

Дослідній команді Тяньцзіньського університету вдалося вирішити вищеназвані проблеми і розробити інноваційний механізм. Новинка складається з верхнього захвату, середньої частини і нижнього захвату, а також трьох всмоктуючих патрубків для управління цими трьома частинами робота.

"Щоб змусити робота повзти вгору, потрібно просто по черзі нагнітати і скидати тиск у захватах робота, таким чином ми здійснюємо безпосередній контроль над цим пристроєм", - розповів Лю Цзяньбінь. За його словами, середня частина робота, також як і у дюймового черв'яка, подовжується, коли вона знаходиться під тиском, і повертається у вихідне положення при його скиданні.

Надрукований на 3D-принтері м'який і гнучкий механізм використовує невелику деформацію нерозтяжного матеріалу для здійснення великої згинальної деформації. Він може обертатися в поздовжньому і поперечному напрямках, може вільно адаптуватися до труб різного розміру, різного радіусу, кривизни і нахилу, а також здатний працювати як всередині, так і ззовні труби.

Дослідники використовували програмне забезпечення CAD при створенні модульної конструкції робота, що дасть змогу модернізувати його в майбутньому. "Можна буде додати модулів або змінити діаметр захватів", - зазначив Лю Цзяньбінь.

Максимальна тримальна здатність робота становить 1 кг, що майже у 80 разів перевищує його власну вагу.

Дослідники планують вставити в нього сенсорний пристрій, що допоможе проводити автономне техобслуговування труб.

Як повідомляв Укрінформ, норвезька компанія Eelume Subsea Intervention представила робота Eelume, який автономно може ремонтувати трубопроводи під водою.

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