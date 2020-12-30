Google з нового року припиняє підтримку «віртуального принтера»

Американська компанія Google з 1 січня 2021 року припиняє підтримку Cloud Print.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Google запустила Cloud Print у 2010 році. Сервіс мав спростити процес друку документів з різних пристроїв, підключених до мережі операційної системи Chrome OS.

У 2017 році компанія додала опцію нативного друку, що дозволяє підключати пристрій Chrome OS до будь-якого сумісного принтера у мережі без необхідності підключення до хмари.

Як повідомляв Укрінформ, лабораторія мистецтв і культури Google провела експеримент, завдяки якому користувач браузера може створити оперу на основі чотирьох голосів.