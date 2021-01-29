Китай запустив нові супутники дистанційного зондування

Друга група китайських супутників дистанційного зондування "Яогань-31" (Yaogan-31) стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю в п'ятницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Супутники були запущені за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4В" (Long March-4C). Це був 359-й політ серії ракет-носіїв "Чанчжен", повідомили на космодромі.

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Вийшовши на призначені орбіти, супутники будуть використовуватися для дослідження електромагнітної обстановки і проведення відповідних технологічних випробувань.

Як відомо, Китай запустив першу групу супутників дистанційного зондування "Яогань-31" у 2018 році.