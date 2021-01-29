Telegram дозволив переносити повідомлення з інших месенджерів

Користувачі Telegram тепер можуть переносити в нього листування з інших месенджерів, в тому числі WhatsApp, Line і KakaoTalk.

Про це повідомляється у блозі команди Telegram, передає Укрінформ.

Щоб перенести чат з WhatsApp для iOS, достатньо відкрити сторінку з інформацією про контакт або групу, натиснути "Експорт бесіди" і вибрати Telegram у меню "Поділитися". На пристроях Android усередині чату WhatsApp потрібно натиснути: > Більше > Експорт бесіди, а потім вибрати Telegram у меню "Поділитися".

На iOS у WhatsApp можна також експортувати дані просто зі списку чатів. Достатньо провести на чаті вліво і вибрати '…' > Експорт бесіди.

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Користувачі Telegram можуть не лише експортувати історію повідомлень, а й видаляти повідомлення будь-коли для всіх учасників листування, не залишаючи слідів.

"Перенесене до Telegram листування майже не займе додаткової пам'яті на вашому телефоні. На відміну від старих застосунків для обміну повідомленнями, Telegram дозволяє не зберігати повідомлення та фотографії з листування на пристрої", - додають розробники.

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Також зазначається, що сервери Telegram не зберігають інформації про видалені чати та записи в історії викликів, тож ці дані зникнуть назавжди.