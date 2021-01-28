В Японії розробили «розумні окуляри» для лікування короткозорості

Токійська компанія Kubota Pharmaceutical Holdings розробила пристрій, який може лікувати міопію.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sciencemint.

Окуляри Kubota проєктують зображення з лінзи пристрою на сітківку ока користувача, щоб виправити помилку заломлення, яка спричиняє короткозорість. Міопія часто виникає через надто велику відстань між рогівкою та сітківкою ока, що стає на заваді правильному фокусуванню світла при потраплянні до ока і розмиває віддалені об’єкти.

У японській компанії не розкривають точного принципу роботи девайса, однак заявляють, що використання окулярів від 60 до 90 хвилин щодня допомагає коригувати зір. Kubota Pharmaceutical Holdings планує продовжити клінічні дослідження і дізнатися, скільки триває ефект від носіння окулярів, а також як довго їх необхідно буде носити для постійного результату.

Прототип окулярів Kubota перебуває на стадії тестування. Виробнича група вже розпочала клінічне випробування у США, в якому взяли участь 25 осіб, після чого компанія має намір почати продаж девайса спочатку в Азії, де велика кількість людей бореться з короткозорістю. Як заявила Kubota, серед людей віком молодше 20 років 95% японців, 96% південнокорейців, 85% тайванців, 87% гонконгців та 82% жителів Сінгапуру мають носити окуляри від короткозорості. У цілому у світі близько 2,56 млрд людей страждають на короткозорість.

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Згідно зі Sciencemint, початок клінічних випробувань окулярів розпочався влітку минулого року, і компанія також розглядає контактні лінзи як ще один спосіб лікування короткозорості — метод, який вже випробували в Ізраїлі два роки тому.