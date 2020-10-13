У США розробили окуляри доповненої реальності для собак з рацією

Армія США і компанія Command Sight показали окуляри доповненої реальності для собак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

В окулярах є вбудована камера, яка передає інформацію кінологів в режимі реального часу і допомагає стежити за твариною , та дисплей, на якому відображаються команди. Пристрій також забезпечили рацією, щоб собака могла не тільки бачити вказівки, а й чути їх, цитує Command Sight видання Naked Science

Система доповненої реальності була вбудована в модель тактичних окулярыв від Rex Specs, які захищають військових собак від ультрафіолету, а також від осколків, трави та опадів. Засновник і генеральний директор Command Sight Ей Джей Пепер зазначив, що це допоможе швидше впровадити AR-окуляри, оскільки тварини вже звикли носити схожу конструкцію.

Більшу частину досліджень досі проводили на Метрі, ротвейлері Пепера, - і його здатність сприймати команди через AR-окуляри здивувала вчених. Управління технологій швидкого реагування Міністерства оборони США профінансувало наступний етап розробки, тому тепер Command Sight буде працювати з американськими Військово-морськими силами і створювати окуляри для їхніх собак. Кут огляду, а також місце розміщення камер і датчиків будуть підбирати індивідуально для кожної тварини.

«Військові кінологи схвильовані потенціалом цієї технології», - розповів старший науковий співробітник армійської дослідної лабораторії Стівен Лі. До цього часу фахівці змушені були перебувати в полі зору собаки, щоб давати їй команди за допомогою рухів, голосу або лазерної указки. Це обмежує свободу дій і піддає людей небезпеці. Нова технологія, за словами Лі, відкриє додаткові можливості і зробить роботу військових безпечнішою.

Розробники відзначили, що навіть без доповненої реальності пристрій буде корисним. Система стеження, вбудована просто в окуляри, дозволяє бачити те ж, що і пес, і робить роботу кінологів точнішою.

фото: COMMAND SIGHT, INC.