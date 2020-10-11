Психологи з'ясували, як подружитися з котом

Подружитися з улюбленцем допомогли повільне кліпання та примружування очей.

Як передає Укрінформ, команда психологів з Сассекського і Портсмутского університетів у Великобританії провела два експерименти.

Кліпання та примружування очей кішка сприймає приблизно так само, як людина - щиру посмішку, - і починає вважати господаря більш дружнім та привабливим.

У першому дослідженні брала участь 21 кішка віком від декількох місяців до 16 років. Вчені запропонували їхнім господарям сісти в кімнаті власного будинку (це було необхідно, щоб тварини не відчували стрес від незнайомої обстановки), у метрі від вихованців. Потім під керівництвом психолога люди особливим чином кліпали очима чи мружили їх: передбачалося, що це дозволить налагодити контакт.

Важливо, що всі кішки жили у своїх господарів не менше трьох місяців.

Для другого тесту взяли 24 кішки віком від року до 17-ти. В ході експерименту з ними намагалась взаємодіяти вже незнайома людина - один з дослідників. Спочатку він простягав до кожної тварини руку, щоб перевірити, чи готове вона йти на контакт, а потім або повільно кліпав очима, сидячи перед ним, як і в минулому досвіді, або просто сидів навпроти, дивлячись у бік і не вираєаючи емоцій. Потім учасник експерименту знову простягав руку тваринці і дивився, як змінилося її ставлення.

Тести записали на відео, щоб вивчити у майбутньому.

Результати, опубліковані в журналі Scientific Reports , показали що кішки схильні реагувати на те, що людина мружиться або повільно кліпає, і повторювати її дії. Також з'ясувалося, що описані рухи здаються тваринам проявом дружного сталення - і вони спокійно підходять навіть до незнайомця.

Вчені припустили, чому це відбувається. Можливо, кішки стають привітними у відповідь на дії, оскільки чекають нагороди або раді, що людина таким чином перериває зоровий контакт, який у тварин асоціюється з небезпекою. Згідно з іншою гіпотезою, кішки сприймають порух очей так само, як люди - щиру усмішку.