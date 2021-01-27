30 кадрів за секунду: Sony представила нову флагманську камеру

Японська компанія Sony представила нову беззеркальну камеру Alpha 1 з підтримкою відео у 8K.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

У камері використовується датчик зображення з роздільною здатністю у 50,1 Мп.

Alpha 1 може знімати відео 8K з 10-розрядним представленням кольорів, субдискретизацією 4: 2: 0 і кадровою частотою у 30 кадрів за секунду, а також відео 4K із 10-розрядним представленням кольорів, субдискретизацією 4: 2: 2 і кадровою частотою 120 к/с.

Користувачі можуть безперервно знімати відео у 8К упродовж 30 хвилин.

Також присутня синхронізація електронного затвора зі спалахом при витримці до 1/200 секунди, а синхронізація механічного затвора зі спалахом здійснюється з витримкою до 1/400 секунд.

Вартість одного екземпляра становить тисяч доларів США. Апарат надійде у продаж уже в березні.

Камера коштує значно вище, ніж у конкурентів - Canon і Nikon, але Sony обіцяє, що покупці, які купують Alpha 1, будуть нагороджені «найсучаснішою технологічно інноваційною камерою, яку вона коли-небудь виготовляла».

Як повідомляв Укрінформ, компанія Canon подала патент на портативну камеру, яка за допомогою прокручування змінює орієнтацію із загального знімку на селфі-фото і приєднується до смартфона, щоб транслювати зображення на екран.

Фото: Sony