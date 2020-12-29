Canon запатентувала зйомну камеру для смартфона

Компанія Canon подала патент на портативну камеру, яка за допомогою прокручування змінює орієнтацію із загального знімку на селфі-фото і приєднується до смартфона, щоб транслювати зображення на екран.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

Видання зазначає, що дизайн пристрою відрізняється від традиційного для відеоблогінгових камер. Об’єктив можна використовувати у поєднанні зі смартфоном, тобто кадри відстежуються на екрані, і є змога їх коригувати. Також для повороту камери не треба змінювати позицію руки — для цього досить повернути об’єктив у протилежний бік.

Недоліком камери є неможливість знімати відео у селфі-орієнтації із під’єднаним мікрофоном через розміщення елемента для кріплення на верхньому боці корпуса, що може завадити зйомці у жанрі блогу, для якої необхідний якісний звук. У документації Canon не йдеться про карданну підвіску камери. Це означає, що будь-яка стабілізація має забезпечуватися потенційним внутрішнім механізмом та через повнокадровий об’єктив. Оскільки він не найлегшої ваги, камеру незручно буде використовувати як кишенькову.

Корпорація наслідувала дизайн портативних камер Osmo при розробці девайса. Canon News зазначає, що компанія подала п’ять патентів, які пов’язані з дизайном зйомної камери, що підтверджує серйозність намірів щодо виготовлення портативного продукту.

Головне фото: www.canon.ua