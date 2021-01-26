До Землі наближається астероїд завдовжки в чотири автобуси

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у п’ятницю, 29 січня, повз Землю пролетить астероїд 2021 AG7, довжина якого перевищує чотири автобуси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

За даними NASA, швидкість астроїда становить 59 000 км за годину або 16,6 км за секунду. Якщо б космічний камінь подорожував від Землі до Місяця, то з такою швидкістю від подолав би цей маршрут всього за 6 годин.

29 січня 2021 AG7 максимально наблизиться до нашої планети на відстань у понад 4,2 млн кілометрів.

Читайте також: NASA відправить першу місію до троянських астероїдів

За даними NASA, наразі у світі відомо про 839 880 астероїдів та 3 596 комет.

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня неподалік Землі пролетів 55-метровий астероїд 2020 YE5.