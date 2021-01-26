Apple застерігає: iPhone 12 можуть бути небезпечні для електронних імплантів

Смартфони лінійки iPhone 12, а також пристрої з’єднання та зарядки містять елементи, які можуть перешкоджати роботі імплантованих кардіостимуляторів та інших медичних пристроїв.

Про це йдеться в повідомленні компанії Apple для користувачів, передає Укрінформ.

«Медичні прибори, такі як імплантовані кардіостимулятори та дефібрилятори, можуть містити датчики, що реагують на магніти й радіовипромінювачі (iPhone – ред.) під час безпосереднього контакту», - зазначають у компанії.

Аби уникнути будь-якої потенційної шкоди, Apple рекомендує тримати iPhone та пристрої з системою MagSafe (штекерів з магнітами) на безпечній відстані від медичних апаратів. Як уточнили в компанії, йдеться про відстань від 15 см до смартфона та близько 30 см до бездротової зарядки.

«Хоча всі моделі в лінійці iPhone 12 містять більше магнітів, ніж попередні, не очікується, що вони становлять більший ризик магнітних перешкод для медичних пристроїв», - додали в Apple.

Нагадаємо, компанія Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12 у жовтні 2021 року. Вони, зокрема, оснащені новими радіопередавальними пристроями, що забезпечують зв’язок нової генерації 5G.

Фото: apple.com