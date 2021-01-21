Apple розробляє нову гарнітуру з віртуальною реальністю – ЗМІ

Американська компанія Apple розробляє нову головну гарнітуру з підтримкою віртуальної реальності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Сам пристрій, який працює на батареях, вже може бути представлений наступного року.

За даними ЗМІ, Apple в рамках розробки цієї головної гарнітури працює з «одним із найдосконаліших і найпотужніших чіпів».

Проте деякі з прототипів гарнітури, яка отримала кодову назву N301, вже виявилися надто великими та важкими.

Також повідомляється, що Apple тестує здатність використовувати камери з деякими функціями доповненої реальності для відстеження рухів рук. Ба більше, камера має програмні функції, як віртуальна клавіатура.

Зазначається, що компанія планує продавати нову гарнітури не за дешево та обмежено до 200 тисяч екземплярів на рік.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple розпочала внутрішнє тестування прототипів гнучких дисплеїв для iPhone.

Фото: The Verge