Apple почав тестувати прототипи гнучких дисплеїв – ЗМІ

Apple почав тестувати прототипи гнучких дисплеїв – ЗМІ

Укрінформ
Американська компанія Apple розпочала внутрішнє тестування прототипів гнучких дисплеїв для iPhone.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider.

За даними ЗМІ, йдеться саме про тестування прототипів гнучких дисплеїв, а не повноцінної моделі iPhone.

Як відомо, за останні кілька років Apple вже подала заявки на дизайн гнучкого смартфона.

Зазначається, що наразі малоймовірно, що Apple у вересні цього року представить нову серію iPhone з гнучкими дисплеями. Очікується, що компанія сфокусує свою увагу на покращенні моделей, які були випущені минулого року.

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Зокрема у цьогорічного iPhone може з’явитися функція Touch ID (сканування відбитків пальців), яка у нещодавно випущених моделях була замінена технологією з розпізнавання обличчя.

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року у ЗМІ потрапила інформація, що компанія Apple розпочала тестування гнучких iPhone, які можуть бути представлені вже у 2021 році.

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