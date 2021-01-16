Apple почав тестувати прототипи гнучких дисплеїв – ЗМІ

Американська компанія Apple розпочала внутрішнє тестування прототипів гнучких дисплеїв для iPhone.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider.

За даними ЗМІ, йдеться саме про тестування прототипів гнучких дисплеїв, а не повноцінної моделі iPhone.

Як відомо, за останні кілька років Apple вже подала заявки на дизайн гнучкого смартфона.

Зазначається, що наразі малоймовірно, що Apple у вересні цього року представить нову серію iPhone з гнучкими дисплеями. Очікується, що компанія сфокусує свою увагу на покращенні моделей, які були випущені минулого року.

Зокрема у цьогорічного iPhone може з’явитися функція Touch ID (сканування відбитків пальців), яка у нещодавно випущених моделях була замінена технологією з розпізнавання обличчя.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року у ЗМІ потрапила інформація, що компанія Apple розпочала тестування гнучких iPhone, які можуть бути представлені вже у 2021 році.