Петлі на 360 градусів: Apple планує запатентувати нову «фішку»

Компанія Apple планує встановити 360-градусні петлі у своїх перших гнучких iPhone.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Apple Insider.

Такі петлі допоможуть згортати гнучкий iPhone як у внутрішній, так і в зовнішній бік пристрою.

Ключовою проблемою цієї заявки на патент є забезпечення максимально видимого дисплея. При цьому не можна жертвувати портативністю самого iPhone.

"Якщо не дбати про екран, він може й не показувати достатню площу дисплею для відображення інформації, якою цікавиться користувач", - йдеться у патенті.

У самому патенті вказано, що петлі призначені для iPhone, проте компанія може вирішити використати їх для власних ноутбуків.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2020 року стало відомо, що компанія Apple розпочала тестування гнучких iPhone.

Фото: appleinsider.com