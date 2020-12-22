Apple планує почати випуск безпілотних авто в 2024 році - ЗМІ

Компанія Apple збирається в 2024 році розпочати виробництво безпілотних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Відзначається, що в них можуть бути використані акумулятори, створені за власною технологією.

Apple займається розробкою власного самоврядного автомобіля з 2014 року - йдеться про проект Titan. Концепція цього проекту переглядалася. Компанія планувала зосередитися на програмному забезпеченні, але пізніше відмовилася від цієї ідеї. Apple має намір створити автомобіль для масового споживача, більш детально плани компанії не розголошуються.