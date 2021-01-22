Apple розробляє легшу версію «повітряного» MacBook — ЗМІ

Американська компанія Apple розробляє легшу версію ноутбука MacBook Air.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовників, нова модель може бути випущена не раніше другої половини цього року або вже у 2022 році.

Зазначається, що поточна версія ноутбука MacBook Air важить 1,18 кг, а його товщина у закритому стані 1,27 см.

У компанії хочуть зменшити вагу ноутбука, обрізавши рамки навколо дисплея. При цьому сам 33-сантиметровий екран не буде зменшений.

Зазначається, що компанія також планує поставити у новий MacBook Air власний процесор нового покоління та технологію зарядки Apple MagSafe.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple розробляє нову головну гарнітуру з підтримкою віртуальної реальності.

Фото: Stephanie Keith/Getty Images North Americ