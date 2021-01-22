Apple розробляє легшу версію «повітряного» MacBook — ЗМІ

Apple розробляє легшу версію «повітряного» MacBook — ЗМІ

Укрінформ
Американська компанія Apple розробляє легшу версію ноутбука MacBook Air.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовників, нова модель може бути випущена не раніше другої половини цього року або вже у 2022 році.

Зазначається, що поточна версія ноутбука MacBook Air важить 1,18 кг, а його товщина у закритому стані 1,27 см.

Читайте також: Apple розробляє нову гарнітуру з віртуальною реальністю – ЗМІ

У компанії хочуть зменшити вагу ноутбука, обрізавши рамки навколо дисплея. При цьому сам 33-сантиметровий екран не буде зменшений.

Зазначається, що компанія також планує поставити у новий MacBook Air власний процесор нового покоління та технологію зарядки Apple MagSafe.

Читайте також: Петлі на 360 градусів: Apple планує запатентувати нову «фішку»

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple розробляє нову головну гарнітуру з підтримкою віртуальної реальності.

Фото: Stephanie Keith/Getty Images North Americ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-