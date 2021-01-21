У Норвегії розробили підводного «робота-змію»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Шестиметровий робот у формі змії може працювати автономно під водою на глибині до 500 метрів впродовж 6 місяців.
Сам Eelume, який оснащений камерами й сенсорами, має можливість подорожувати до 20 км без підзарядки.
Зазначається, що утримування підводних трубопроводів уже зараз відбувається завдяки автономним апаратам. Проте ці пристрої зазвичай перевозять з берега до місця виконання технічних робіт на судні, що може коштувати до 100 тис. дол. за добу.
За словами розробника Пела Ліджебека, робот Eelume може працювати автономно у воді, коли завдання будуть поставлені з берегу. У відповідь пристрій передає дані й відео, зроблені під водою.
Таким чином компанії можуть значно зекономити на оренді дорогих суден для транспортування технічного обладнання.
Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Гарвардського університету в США розробили роботів, які схожі на звичайних риб під водою.