У Норвегії розробили підводного «робота-змію»

Норвезька компанія Eelume Subsea Intervention представила робота Eelume, який автономно може утримувати трубопроводи під водою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Шестиметровий робот у формі змії може працювати автономно під водою на глибині до 500 метрів впродовж 6 місяців.

Сам Eelume, який оснащений камерами й сенсорами, має можливість подорожувати до 20 км без підзарядки.

Зазначається, що утримування підводних трубопроводів уже зараз відбувається завдяки автономним апаратам. Проте ці пристрої зазвичай перевозять з берега до місця виконання технічних робіт на судні, що може коштувати до 100 тис. дол. за добу.

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За словами розробника Пела Ліджебека, робот Eelume може працювати автономно у воді, коли завдання будуть поставлені з берегу. У відповідь пристрій передає дані й відео, зроблені під водою.

Таким чином компанії можуть значно зекономити на оренді дорогих суден для транспортування технічного обладнання.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Гарвардського університету в США розробили роботів, які схожі на звичайних риб під водою.