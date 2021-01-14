В Японії розробили перший у світі метод для квантової криптографії

Група японських дослідників із Токійського університету домоглася успіху в розробці першого у світі методу цифрової обробки сигналів, який може сприяти створенню недорогих і невеликих пристроїв для квантової криптографії зв'язку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

За словами експертів, квантова криптографія теоретично не піддається зламу. Вони вважають її необхідною, оскільки загальнопоширені стандарти шифрування можуть бути легко зламані при використанні квантових комп'ютерів, які мають набагато вищий рівень продуктивності порівняно з суперкомп'ютерами.

Технологія квантової криптографії, що застосовується на практиці нині, використовує для передачі сигналів фотони - мікроскопічні світлові частинки. Відправка фотонів для передачі сигналів вимагає дорогого пристрою, здатного створювати умови вкрай низької температури для реалізації цієї технології.

Група дослідників розробила метод комунікації без використання фотонів. Під час цього методу сигнали обробляються з використанням особливої ​​математичної функції для того, щоб їх можна було передавати через оптоволокно. Група стверджує, що технологія настільки ж захищена, як і використовувана нині.

За словами учасника групи дослідників, професора Токійського університету Коасі Масато, новий метод уможливить розробку недорогого і більш компактного пристрою для квантової криптографії.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія в галузі машинобудування IHI розробила технологію, що дає змогу використовувати аміак у якості палива для вироблення теплової енергії.

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