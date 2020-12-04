У Китаї заявили про створення найшвидшого у світі квантового комп’ютера

Китайські вчені створили прототип квантового комп’ютера «Цзючжан», який впорався зі стандартним перевірочним алгоритмом в 10 млрд разів швидше, ніж Sycamore – прототип квантового комп’ютера від компанії Google.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Обчислювальні можливості обчислювача, який назвали «Цзючжан», вчені перевірили за допомогою спеціального алгоритму GBS. «Цзючжан» впорався з ним в 100 трильйонів разів швидше від найпотужнішого з суперкомп’ютерів. Крім того, розробники заявили, що обчислювальні можливості їх апарата в 10 млрд раз перевершують Sycamore.

Вчені-фізики підтвердили, що цей пристрій може вирішувати завдання, недоступні класичним комп’ютерам, тобто досяг «квантової переваги».

Квантовими комп’ютерами називають обчислювальні пристрої, які в своїй роботи використовують принципи квантової механіки. На відміну від звичайних комп’ютерів, які складаються з бітів — одиниць інформації, які містять або 1, або 0, квантові комп’ютери складаються з кубітів — осередків пам’яті і примітивних обчислювальних модулів, які зберігати в собі одночасно і нуль, і одиницю.

Поки що повноцінних квантових комп’ютерів вчені не створили, існують тільки їх прототипи. Наприклад, в 2017 році фізик з Гарвардського університету Михайло Лукін розповів про створення 51-кубітного прототипу, а компанія Google в 2019-му році – про 53-кубітний прототип під назвою Sycamore.