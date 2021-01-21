Китай відправить у космос перший сонячний зонд у 2022 році

Запуск у космос першого китайського сонячного зонда, Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S), запланований на першу половину 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Супутник працюватиме на сонячно-синхронній орбіті в 720 км над Землею, щоб стежити за Сонцем 24 години на добу.

За повідомленням Цзицзіньшанської астрономічної обсерваторії при Академії наук Китаю - науково-дослідного інституту, що базується в Нанкіні східнокитайській провінції Цзянсу, термін роботи супутника, загальна маса якого становить близько 1000 кг, становитиме не менш як чотири роки.

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До основних наукових завдань зонда буде входити спостереження за магнітним полем Сонця і двома основними вулканічними явищами, або сплесками на зірці, які є сонячними спалахами і корональними викидами маси (CMEs). Він розгорне три корисні вантажі, включаючи Повний дисковий векторний магнітограф, Жорсткий рентгенівський тепловізор і Сонячний телескоп Лайман-альфа.

На даний час Сонце є єдиною нерухомою зіркою, яка може бути детально вивчена людиною. Переважна більшість його випромінювання блокується атмосферою Землі. Тільки відправивши зонди в космос, можна отримати повне уявлення про небесне світило для подальших досліджень.

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Оскільки температура Сонця змінюється протягом 11-річного циклу, а зірка входить у 25-й сонячний цикл, вона, за оцінками, досягне свого піку випромінювання приблизно в 2025 році. Сонячний зонд може допомогти отримати докладні записи сонячної активності під час її підйому до пікових років, зазначив співробітник інституту Гань Вейцюнь.

Супутник також реалізує свій потенціал у галузі прогнозування космічної погоди. CMEs можуть бути виявлені обсерваторією принаймні за 40 годин до їх прибуття, що, як очікується, ще більше полегшить раннє попередження про шкоду електромагнітному середовищу Землі.

З 1960-х років у всьому світі було запущено більш як 70 супутників, пов'язаних зі спостереженням за Сонцем. За словами Гань Вейцюня, ASO-S, як очікується, закриє прогалину Китаю в цій галузі.