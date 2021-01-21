Твіттер передав акаунти адміністрації США команді Байдена

Соцмережа Твіттер передала офіційні сторінки Білого дому від команди Трампа адміністрації Байдена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний блог мережі Твіттер.

“Як і 2017 року, Твіттер активно співпрацює з урядом США над підтримкою архівування та передачі акаунтів у соцмережі різним адміністраціям. Щойно обраний президент США Байден прийме присягу, Твіттер допоможе передати інституційні сторінки Білого дому”, - вказується у повідомленні, яке було оприлюднено перед інавгурацією Байдена.

Серед сторінок, доступ до яких отримала нова адміністрація, значаться: офіційні акаунти Білого дому (@WhiteHouse), президента (@POTUS), віцепрезидента США, (@VP) першої леді країни (@FLOTUS) та речника Білого дому (@PressSec).

При цьому всі повідомлення на офіційних сторінках, опубліковані до інавгурації Байдена, залишаться доступними для перегляду, але будуть позначені як архівні.

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Також указується, що для чоловіка нового віцепрезидента США Камали Гарріс було створено нову сторінку @SecondGentleman, тобто “другий джентельмен” за аналогією з “першою леді”.

Як відомо, Дональд Трамп на посаді президента США активно використовував свою сторінку у Твіттері, однак цього місяця її було заблоковано через порушення правил спільноти.

Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.