Твіттер передав акаунти адміністрації США команді Байдена
Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний блог мережі Твіттер.
“Як і 2017 року, Твіттер активно співпрацює з урядом США над підтримкою архівування та передачі акаунтів у соцмережі різним адміністраціям. Щойно обраний президент США Байден прийме присягу, Твіттер допоможе передати інституційні сторінки Білого дому”, - вказується у повідомленні, яке було оприлюднено перед інавгурацією Байдена.
Серед сторінок, доступ до яких отримала нова адміністрація, значаться: офіційні акаунти Білого дому (@WhiteHouse), президента (@POTUS), віцепрезидента США, (@VP) першої леді країни (@FLOTUS) та речника Білого дому (@PressSec).
При цьому всі повідомлення на офіційних сторінках, опубліковані до інавгурації Байдена, залишаться доступними для перегляду, але будуть позначені як архівні.
Також указується, що для чоловіка нового віцепрезидента США Камали Гарріс було створено нову сторінку @SecondGentleman, тобто “другий джентельмен” за аналогією з “першою леді”.
Як відомо, Дональд Трамп на посаді президента США активно використовував свою сторінку у Твіттері, однак цього місяця її було заблоковано через порушення правил спільноти.
Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.